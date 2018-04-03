Ещё
Додон заявил об угрозе дестабилизации в Молдавии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон: попытки объединить Молдавию и Румынию грозят безопасности региона 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действия сторонников идеи объединения Молдавии и Румынии дестабилизируют ситуацию и угрожают безопасности всего региона. Так он прокомментировал заседание парламента Румынии, где поддержали идею объединения двух стран.
«То, что произошло в парламенте Румынии, я расцениваю как очень недружественный шаг по отношению к Молдавии. Действия, которые предпринимают и поддерживают… отдельные партии или политики, ведут к дестабилизации ситуации, это большая проблема для безопасности не только Молдавии, но и всего региона», — приводит слова Додона Libertatea.ro.
RT на русском: последние новости
СБУ задержала депутата Евпатории Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии СМИ: На территории Белого дома был сооружён секретный бункер
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений321
Видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube12
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»147
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба47
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты125
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение