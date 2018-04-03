Додон заявил об угрозе дестабилизации в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действия сторонников идеи объединения Молдавии и Румынии дестабилизируют ситуацию и угрожают безопасности всего региона. Так он прокомментировал заседание парламента Румынии, где поддержали идею объединения двух стран.
«То, что произошло в парламенте Румынии, я расцениваю как очень недружественный шаг по отношению к Молдавии. Действия, которые предпринимают и поддерживают… отдельные партии или политики, ведут к дестабилизации ситуации, это большая проблема для безопасности не только Молдавии, но и всего региона», — приводит слова Додона Libertatea.ro.