США предложили РФ прислать других дипломатов

Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам

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В ФРГ раскритиковали Лондон за отсутствие доказательств в деле Скрипаля

Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США

DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.