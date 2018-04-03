США предложили РФ прислать других дипломатов

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Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам 

ТАСС 8 часов назад
Фото: EPA
Россия может прислать замену тем 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта из США по требованию американских властей. Об этом ТАСС во вторник заявил представитель Госдепартамента.
"Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)", — сказал он.
При этом Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из РФ в ответ на решение Вашингтона.
ТАСС: последние новости
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