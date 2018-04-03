Госдеп предложил РФ заменить высланных дипломатов

Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам

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Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США

В США вынесли первый приговор по "делу РФ"

DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.