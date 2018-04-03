Под Восточной Гутой нашли подземные тоннели для машин

Под Восточной Гутой нашли подземные тоннели боевиков для проезда машин

После взятия под контроль территории Восточной Гуты сирийские военные нашли большую систему подземных тоннелей, вырытых боевиками, передает РИА Новости заявление саперов. В тоннелях можно было даже передвигаться на автотранспорте небольших размеров.

"Между городами Эрбин и Мисраби в Гуте боевики прорыли многокилометровый тоннель, который мы обнаружили, — уточнили военные. — Ширина и высота тоннеля позволяла боевикам передвигаться на небольшом транспорте под землей".

Кроме того в окрестностях Восточной Гуты найден подпольный цех по производству минометных снарядов разного калибра.