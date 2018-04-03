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Под Восточной Гутой нашли подземные тоннели для машин
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Под Восточной Гутой нашли подземные тоннели боевиков для проезда машин 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
После взятия под контроль территории Восточной Гуты сирийские военные нашли большую систему подземных тоннелей, вырытых боевиками, передает РИА Новости заявление саперов. В тоннелях можно было даже передвигаться на автотранспорте небольших размеров.
"Между городами Эрбин и Мисраби в Гуте боевики прорыли многокилометровый тоннель, который мы обнаружили, — уточнили военные. — Ширина и высота тоннеля позволяла боевикам передвигаться на небольшом транспорте под землей".
Кроме того в окрестностях Восточной Гуты найден подпольный цех по производству минометных снарядов разного калибра.
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