Под Восточной Гутой нашли подземные тоннели для машин

После взятия под контроль территории Восточной Гуты сирийские военные нашли большую систему подземных тоннелей, вырытых боевиками, передает РИА Новости заявление саперов. В тоннелях можно было даже передвигаться на автотранспорте небольших размеров.
"Между городами Эрбин и Мисраби в Гуте боевики прорыли многокилометровый тоннель, который мы обнаружили, — уточнили военные. — Ширина и высота тоннеля позволяла боевикам передвигаться на небольшом транспорте под землей".
Кроме того в окрестностях Восточной Гуты найден подпольный цех по производству минометных снарядов разного калибра.