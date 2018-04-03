Ещё
В Раде призвали убрать «позорный» памятник дружбе с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде призвали демонтировать «позорный» памятник дружбе с Россией 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Памятник дружбе между Россией и Украиной в городе Переяслав-Хмельницком необходимо демонтировать, заявил на брифинге в Верховной раде депутат Виктор Кривенко.
"Само существование в Переяслав-Хмельницком памятника так называемой дружбе между Россией и Украиной, который был поставлен к трехсотлетию Переяславской Рады и сейчас используется в идеологической борьбе против Украины, недопустимо", — сказал парламентарий.
По словам Кривенко, этот "позорный памятник" необходимо отправить в музей.
Памятник вечной российско-украинской дружбе был установлен на центральной площади Переяслав-Хмельницкого в 1954 году в честь 300-летия Переяславской рады. Скульптурная композиция изображает двух женщин, олицетворяющих Россию и Украину.
РИА Новости: последние новости
Если Скрипалей и отравили, то точно не веществом А-234, считает эксперт Китай уведомил ВТО о введении ответных пошлин на товары из США Эрдоган "позаимствовал" девушку у Путина на церемонии фотографирования
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений371
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»161
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото107
РФ многократно снизит транзит газа через Украину12
Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube12
Видео
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение