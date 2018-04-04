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Белый дом анонсировал скорую победу над ИГ
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Белый дом анонсировал скорую победу над ИГ 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс анонсировала «скорейшее завершение» военной операции США и возглавляемой ими коалиции в Сирии в связи с разгромом запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном в среду, 4 апреля.
«Военная миссия по ликвидации ИГ в Сирии подходит к скорейшему завершению с учетом почти полностью уничтоженной (группировки) ИГ (…) Мы продолжим консультироваться с нашими союзниками и друзьями относительно будущих планов», — говорится в документе.
По словам Сандерс, США и союзники продолжат «ликвидировать незначительное присутствие ИГ в Сирии, которое (американские) силы еще не уничтожили».
>>Путин заявил о полном разгроме ИГ
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что «Исламское государство» в Сирии разгромлено, но все равно представляет угрозу. По его словам, группировка «сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира».
 Ещё 27 источников 
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