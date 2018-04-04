Белый дом анонсировал скорую победу над ИГ

«Военная миссия по ликвидации ИГ в Сирии подходит к скорейшему завершению с учетом почти полностью уничтоженной (группировки) ИГ (…) Мы продолжим консультироваться с нашими союзниками и друзьями относительно будущих планов», — говорится в документе.

По словам Сандерс, США и союзники продолжат «ликвидировать незначительное присутствие ИГ в Сирии, которое (американские) силы еще не уничтожили».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что «Исламское государство» в Сирии разгромлено, но все равно представляет угрозу. По его словам, группировка «сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира».