Ещё
Боевики в сирийском «котле» массово сдают оружие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благодаря российским военным боевики в сирийском «котле» массово сдают оружие 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Боевики в растанском «котле» массово складывают оружие и сдают позиции сирийской правительственной армии, посредниками в переговорах выступают российские военные.
«Под контроль официального Дамаска уже перешли населенные пункты Таксис, Амара, Джамаклия, Хумейда и Машния, расположенные северо-восточнее Растана. Села сданы без боя, путем переговоров, посредником в которых выступила российская сторона», — сообщает Telegram-канал Directorate 4.
Растанский «котел» расположен севернее Хомса, на трассе Дамаск — Алеппо, и является важным транспортным узлом боевиков.
В воскресенье сообщалось, что в результате договоренностей, достигнутых при содействии России между сирийской правительственной армией и засевшими в Думе боевиками, около 1 тыс. террористов из радикальной группировки «Фейлак Ар-Рахман» покинули анклав.
До этого командование сирийской армии объявило об освобождении Восточной Гуты, за исключением города Дума. При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что лидеры террористических группировок согласилисьвывести боевиков с семьями из Думы в Восточной Гуте.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США СБУ задержала российского депутата Стало известно неучтенное обстоятельство отравления Юлии Скрипаль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп заявил о жестком отношении к РФ224
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»88
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США115
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу140
Новая должность Тулеева и другие события дня66
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение