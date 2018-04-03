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Капитан «Норда» заявил об издевательствах СБУ
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Капитан арестованного на Украине крымского судна «Норд» заявил об издевательствах СБУ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины / dpsu.gov.ua
Капитан арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко заявил, что экипаж судна подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны сотрудников Службы безопасности Украины и пограничников. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Нас заперли на нашем судне. Сотрудники СБУ и пограничники постоянно унижают нас и издеваются над нами. Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был… Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда", — сказал Горбенко.
Он также добавил, что несколько дней назад сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием. И не пускают внутрь членов экипажа.
Ранее сообщалось, что у экипажа арестованного Украиной крымского судна "Норд" отобрали российские паспорта.
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