Сирийские партизаны убили семь американцев

Атаки на военных США в Сирии: СМИ сообщили о новой диверсии

Выступающие против присутствия контингента США Сирии ополченцы совершили как минимум три атаки на американских военных.

Сирийские партизаны напали на дома в населенном пункте Аш-Шаддади, в которых проживали американцы. В результате атаки погибли семь человек, еще около десяти были ранены, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник среди представителей курдов.

При этом, по данным СМИ, в квартале базировались не военнослужащие ВС США, а наемники из некой американской частной военной компании.

В нападении, которое произошло 1 апреля, со стороны местных арабских племен приняли участие четыре человека.

«Сначала они бросили в несколько домов гранаты, началась суматоха, а после того, как американцы (какая-то их часть) выбежали на улицы, эти четверо подорвали себя», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что колонна из шести американских военных автомобилей Toyota Land Cruiser подорвалась на трассе Абъяд — Хасака, позже появилось сообщение, что в 50 километрах от Ракки сирийские партизаны открыли огонь по американским военнослужащим.

По предварительной информации, за всеми инцидентами стоят представители группы местной самообороны, выступающие против присутствия американского контингента в Сирии.