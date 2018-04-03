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Сирийские партизаны убили семь американцев
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Атаки на военных США в Сирии: СМИ сообщили о новой диверсии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Xinhua / Globallookpress
Выступающие против присутствия контингента США в Сирии ополченцы совершили как минимум три атаки на американских военных.
Сирийские партизаны напали на дома в населенном пункте Аш-Шаддади, в которых проживали американцы. В результате атаки погибли семь человек, еще около десяти были ранены, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник среди представителей курдов.
При этом, по данным СМИ, в квартале базировались не военнослужащие ВС США, а наемники из некой американской частной военной компании.
В нападении, которое произошло 1 апреля, со стороны местных арабских племен приняли участие четыре человека.
«Сначала они бросили в несколько домов гранаты, началась суматоха, а после того, как американцы (какая-то их часть) выбежали на улицы, эти четверо подорвали себя», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что колонна из шести американских военных автомобилей Toyota Land Cruiser подорвалась на трассе Абъяд — Хасака, позже появилось сообщение, что в 50 километрах от Ракки сирийские партизаны открыли огонь по американским военнослужащим.
По предварительной информации, за всеми инцидентами стоят представители группы местной самообороны, выступающие против присутствия американского контингента в Сирии.
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