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Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
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Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная в британском Солсбери, в прошлом была связана с США, сообщают в соцсетях.
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«Юлия Скрипаль длительное время работала в визовом центре при Консульстве США в Москве. Основная ее задача — консультации россиян, отправляющихся в США», — сообщает Telegram-канал Mash.
Следующим местом работы дочери Скрипаля стало представительство американской Pepsico.
Также отмечено, что незадолго до трагедии Юлия купила небольшую двухкомнаную квартиру в Москве, на Давыдковской улице в столице. Ранее она принадлежала Дмитрию Винокуру, бывшему топ-менеджеру представительства американской компании CISCO, сотрудничающей со спецслужбами всего мира.
Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль была отравлена вскоре после получения доступа к тайному счету в размере 150 тыс. фунтов стерлингов (около 185 тыс. долларов), пишет британская Daily Mirror.
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