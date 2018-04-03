Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США

«Юлия Скрипаль длительное время работала в визовом центре при Консульстве США в Москве. Основная ее задача — консультации россиян, отправляющихся в США», — сообщает Telegram-канал Mash.

Следующим местом работы дочери Скрипаля стало представительство американской Pepsico.

Также отмечено, что незадолго до трагедии Юлия купила небольшую двухкомнаную квартиру в Москве, на Давыдковской улице в столице. Ранее она принадлежала Дмитрию Винокуру, бывшему топ-менеджеру представительства американской компании CISCO , сотрудничающей со спецслужбами всего мира.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль была отравлена вскоре после получения доступа к тайному счету в размере 150 тыс. фунтов стерлингов (около 185 тыс. долларов), пишет британская Daily Mirror.