Концепция изменилась: саудитам надоела нефть

Саудовская Аравия мечтает построить солнечную станцию на 200 гигаватт электроэнергии. Критики не верят в успех, но если проект осуществится, страна сможет экспортировать не только нефть, но и электричество.

Саудовская Аравия, мировой лидер по добыче нефти, хочет добиться лидерства в другой, неожиданной для этой ближневосточной страны области — альтернативной энергетике. На днях наследный принц Мохаммед бин Салман сообщил о планах руководства страны потратить

$200 млрд на создание самой мощной в мире солнечной электростанции в партнерстве с японским инвестфондом SoftBank.

В планах правительства достичь мощности производства солнечной электроэнергии 200 гигаватт к 2030 году — что на два порядка превышает мощность крупнейших современных аналогичных проектов. Согласно оценкам Bloomberg News , для реализации таких целевых параметров саудовским властям придется покрыть солнечными панелями площадь, равную Гонконгу

«Мы можем построить это», — заявил Адель аль-Шехвин, директор лаборатории солнечной энергетики Центра науки и технологий имени короля Абдель-Азиза. По его словам, у саудовских инженеров есть все, необходимое для реализации проекта — почти постоянный солнечный свет, большие пространства и «воля». В этой лаборатории ученые проводят испытания солнечных панелей на механические нагрузки, например —помещают в специальную камеру, где имитируется песчаная буря.

Одна из главных причин, по которой власти взялись за освоение солнечной энергетики — желание повысить экспорт нефти, главного источника доходов страны. Сегодня Саудовская Аравия тратит на внутренние нужды, в том числе на выработку электроэнергии и опреснение воды порядка 3,4 млн баррелей ежедневно. По прогнозам, в ближайшие десять лет этот показатель может возрасти до 8,3 млн, предполагают специалисты из Города атомной и возобновляемой энергетики короля Абдаллы — так называется организация, ведущая исследования, в области атомной и возобновляемой энергетики и инвестирование в соответствующие проекты и компании по всему миру.

«Саудовская Аравия давно имеет планы стать экспортером нефти и гигаваттов энергии, — считает Эллен Вальд, сотрудница исследовательского фонда Arabia Foundation. — Эти планы требуют установки солнечных станций на больших площадях. В моем понимании этот проект будет распределен по разным местам, а не будет одним гигантским заводом».

Однако сколь амбициозны планы королевства, столь много у проекта критиков. Одна из причин — неоправданно высокие целевые показатели. 200 гигаватт солнечной электроэнергии — это в четыре раза больше той энергии, что производят США , и в четыре раза больше ежегодного прироста солнечных гигаватт в Китае

Для сравнения, на конец 2016 года все солнечные установки в мире производили всего порядка 303 ГВт мощности.

Кроме того, пока рано говорить о деталях проекта, ведь пока между сторонами лишь подписан ни к чему не обязывающий меморандум о взаимопонимании. Из текста меморандума следует, что сначала саудовские власти организуют у себя в стране компанию, которая займется постройкой солнечных панелей и инвестирует средства в технологии хранения энергии.

Сначала будут осуществлены два больших национальных проекта, один мощностью 3 ГВт, второй — 4,2 ГВт. При этом допускается, что Саудовская Аравия займется экспортом солнечных панелей и произведенной электроэнергии, пишет Washington Post . Как отмечает издание, в прошлом году королевство подписало ряд соглашений с зарубежными, в том числе американскими компаниями, и лишь малая часть их продвинулась вперед.

«Саудовская Аравия часто заявляет об огромных цифрах на большом временном промежутке, которые затем пересматриваются, и Softbank также любит говорить о больших цифрах, — считает аналитик в области солнечной энергетики Дженни Чейз. — С другой стороны, нет видимых причин считать, что 200 гигаватт к 2030 году это невозможно. Солнечная индустрия может произвести столько, а Softbank имеет аппетиты для инвестиций».

«Они говорят о проектах на 3 и 4,2 ГВт, которые будут подключены в середине следующего года, — говорит Бенджамин Аттиа, аналитик компании GTM Research. — Если хоть часть этого будет реализована, это радикально сдвинет вектор развития рынка солнечной энергии в Саудовской Аравии».

По мнению эксперта, 200 гигаватт солнечной энергии равно 95% нынешним потребностям страны в электричестве, однако в связи с тем, что этот источник энергии работает лишь днем, государству потребуются большие вложения в средства хранения энергии.