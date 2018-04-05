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В США допросили российских олигархов
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В США допросили российских олигархов по делу о «вмешательстве» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Yuri Gripas/Reuters
Команда спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера допросила по крайней мере двух российских олигархов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.
При этом имена опрошенных россиян не называются. По данным телеканала, одного из них следователи допросили в аэропорту Нью-Йорка, где он приземлился на своем частном самолете. Они также досмотрели его электронные устройства.
Еще одного российского гражданина также остановили при въезде в США для допроса. Помимо этого, следователи Мюллера направили запрос на добровольную беседу еще одному олигарху, который в последнее время на территории США не был.
По данным телеканала, следователей по "российскому делу" интересует, не направляли ли олигархи средства на финансирование кампании Дональда Трампа — прямым или косвенным путем. Подчеркивается, что ранее не было известно об интересе команды Мюллера к богатым россиянам.
Ранее сообщалось, что в США посадили в тюрьму фигуранта "российского дела".
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