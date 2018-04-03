Новая должность Тулеева, скандал с Нетребко и другие события дня

Тулеев получил новую должность
Бывший кемеровский губернатор Аман Тулеев назначен членом Совета народных депутатов области. Об этом «Коммерсанту» сообщил секретарь избиркома региона Михаил Пименов.
НАТО отказала в визах российским дипломатам
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО отказалось выдать визы новым российским дипломатам, которых назначили вместо высланных.
Опубликовано неизвестное видео пожара в Кемерово
Следственный комитет опубликовал новое видео начала пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Ролик размещен в официальном YouTube-канале ведомства.
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом
Писатель, автор книг о Дяде Федоре Эдуард Успенский заявил, что обратится в суд из-за выхода нового мультсериала «Простоквашино».
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт
Сотрудники управлений ФСБ РФ по Свердловской области, Крыму и Омской области пресекли передачу секретных военных карт иностранцам. Об этом сообщает ТАСС.
Американец «рассекретил» российский военный технополис
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Россия возвращается к советской практике «закрытых» военных городов, предположило авторитетное американское издание. Так там оценили планы российского Минобороны по созданию первого военного технополиса на Черном море.
Стало известно о тайном счете Скрипалей
Дочь британского шпиона Юлия Скрипаль была отравлена в Солсбери "спустя несколько дней" после получения доступа к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов, сообщает газета Daily Mirror.
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Актеры спектакля «Маленькие комедии» со сцены сургутской филармонии пожаловались на организаторов, задержавших им зарплату. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».
Рыбка и Лесли согласились признать вину
Адвокат Саттхапхон Сийоха, представляющий интересы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбки) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), заявил об их готовности признать вину по делу о незаконном секс-тренинге в Таиланде.
Экс-ведущий программы «Суд идет» получил семь лет тюрьмы
скриншот видео
Нагатинский суд Москвы приговорил экс-ведущего передачи «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова) к семи годам колонии.
Семью Нетребко выгнали из театра
Вчера вечером Анна Нетребко отправилась вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго на мюзикл "Алладин" в один из театров в Лондоне. Буквально за несколько минут до начала мюзикла Анне и ее семейству пришлось покинуть театр — как оказалось, билеты на их места были проданы дважды.