Новая должность Тулеева, скандал с Нетребко и другие события дня

Главные события вторника

Тулеев получил новую должность

Бывший кемеровский губернатор Аман Тулеев назначен членом Совета народных депутатов области. Об этом «Коммерсанту» сообщил секретарь избиркома региона Михаил Пименов.

НАТО отказала в визах российским дипломатам

Опубликовано неизвестное видео пожара в Кемерово

Следственный комитет опубликовал новое видео начала пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Ролик размещен в официальном YouTube-канале ведомства.

Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом

Писатель, автор книг о Дяде Федоре Эдуард Успенский заявил, что обратится в суд из-за выхода нового мультсериала «Простоквашино».

ФСБ пресекла передачу секретных военных карт

Американец «рассекретил» российский военный технополис

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Россия возвращается к советской практике «закрытых» военных городов, предположило авторитетное американское издание. Так там оценили планы российского Минобороны по созданию первого военного технополиса на Черном море.

Стало известно о тайном счете Скрипалей

Дочь британского шпиона Юлия Скрипаль была отравлена в Солсбери "спустя несколько дней" после получения доступа к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов, сообщает газета Daily Mirror.

Мария Аронова устроила скандал во время спектакля

Актеры спектакля «Маленькие комедии» со сцены сургутской филармонии пожаловались на организаторов, задержавших им зарплату. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

Рыбка и Лесли согласились признать вину

Экс-ведущий программы «Суд идет» получил семь лет тюрьмы

скриншот видео

Семью Нетребко выгнали из театра