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Новая должность Тулеева и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС

Тулеев получил новую должность

Бывший кемеровский губернатор Аман Тулеев назначен членом Совета народных депутатов области. Об этом «Коммерсанту» сообщил секретарь избиркома региона Михаил Пименов.
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НАТО отказала в визах российским дипломатам

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО отказалось выдать визы новым российским дипломатам, которых назначили вместо высланных.
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Опубликовано неизвестное видео пожара в Кемерово

Следственный комитет опубликовал новое видео начала пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Ролик размещен в официальном YouTube-канале ведомства.
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Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом

Писатель, автор книг о Дяде Федоре Эдуард Успенский заявил, что обратится в суд из-за выхода нового мультсериала «Простоквашино».
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ФСБ пресекла передачу секретных военных карт

Сотрудники управлений ФСБ РФ по Свердловской области, Крыму и Омской области пресекли передачу секретных военных карт иностранцам. Об этом сообщает ТАСС.
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Американец «рассекретил» российский военный технополис

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0
Россия возвращается к советской практике «закрытых» военных городов, предположило авторитетное американское издание. Так там оценили планы российского Минобороны по созданию первого военного технополиса на Черном море.
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Стало известно о тайном счете Скрипалей

Дочь британского шпиона Юлия Скрипаль была отравлена в Солсбери "спустя несколько дней" после получения доступа к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов, сообщает газета Daily Mirror.
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Мария Аронова устроила скандал во время спектакля

Актеры спектакля «Маленькие комедии» со сцены сургутской филармонии пожаловались на организаторов, задержавших им зарплату. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».
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Рыбка и Лесли согласились признать вину

Адвокат Саттхапхон Сийоха, представляющий интересы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбки) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), заявил об их готовности признать вину по делу о незаконном секс-тренинге в Таиланде.
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Экс-ведущий программы «Суд идет» получил семь лет тюрьмы

скриншот видео
Нагатинский суд Москвы приговорил экс-ведущего передачи «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова) к семи годам колонии.
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Семью Нетребко выгнали из театра

Вчера вечером Анна Нетребко отправилась вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго на мюзикл "Алладин" в один из театров в Лондоне. Буквально за несколько минут до начала мюзикла Анне и ее семейству пришлось покинуть театр — как оказалось, билеты на их места были проданы дважды.
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