Глава СБУ заявил о раскрытии покушения на Мосийчука 

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что теракт в результате которого погибли двое и получили ранения трое человек, включая депутата Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
«Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации и совершении этого террористического акта… Могу сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыт», — приводит Интерфакс слова Грицака.
Он уточнил, что ещё двое человек находятся «на другой территории, мы понимаем, где они».
Грицак не стал раскрывать детали расследования, отметив, что в ближайшее время будет проведён брифинг, посвящённый этому делу.
25 октября в результате взрыва в Киеве погибли два человека — проходивший мимо экс-сотрудник МВД Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир, который охранял Мосийчука. В результате взрыва пострадал сам депутат.