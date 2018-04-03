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Глава СБУ заявил о раскрытии покушения на Мосийчука
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Глава СБУ заявил о раскрытии покушения на Мосийчука 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что теракт в результате которого погибли двое и получили ранения трое человек, включая депутата Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
«Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации и совершении этого террористического акта… Могу сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыт», — приводит Интерфакс слова Грицака.
Он уточнил, что ещё двое человек находятся «на другой территории, мы понимаем, где они».
Грицак не стал раскрывать детали расследования, отметив, что в ближайшее время будет проведён брифинг, посвящённый этому делу.
25 октября в результате взрыва в Киеве погибли два человека — проходивший мимо экс-сотрудник МВД Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир, который охранял Мосийчука. В результате взрыва пострадал сам депутат.
RT на русском: последние новости
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