Глава СБУ заявил о раскрытии покушения на Мосийчука

«Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации и совершении этого террористического акта… Могу сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыт», — приводит Интерфакс слова Грицака.

Он уточнил, что ещё двое человек находятся «на другой территории, мы понимаем, где они».

Грицак не стал раскрывать детали расследования, отметив, что в ближайшее время будет проведён брифинг, посвящённый этому делу.