Команду «Норда» вывозят в Мариуполь

Команду экипажа «Норд» вывозят в Мариуполь на суд

Экипаж арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" в пятницу вывезут в Мариуполь на суд, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

"Команду вывозят в Мариуполь на суд по административному рассмотрению. Надеемся, что по итогу все будут отпущены, включая кэпа", — сказала журналистам Шевелева.

По ее словам, судебное заседание по капитану судна состоится в суде Херсона . Самочувствие шкипера стабильное.

"Сегодня суд по избранию меры пресечения до основных слушаний в Херсоне по Горбенко в 13.30", — подчеркнула Шевелева.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа.

Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.