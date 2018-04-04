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В США подготовили новые пошлины в отношении Китая
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В США подготовили новые пошлины в отношении Китая 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Соединенные штаты могут ввести пошлины на машины, приборы и широкий спектр оборудования из Китая, передает РИА "Новости" со ссылкой на перечень предложений управления торгового представительства США (USTR).
Список включает в себя 1,3 тыс. позиций. Среди них — электромобили, мотоциклы, локомотивы, суда, катера, станки, телекоммуникационное оборудование, запчасти для ряда отраслей, включая авиационную, медицинские, научные приборы, огнестрельное оружие, а также большое количество продукции из стали и других металлов.
Ранее Китай уведомил Всемирную торговую организацию о введении ответных пошлин в отношении США. Экономические отношения между странами обострились после того, как США ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий.
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