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СБУ задержала депутата горсовета Евпатории
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СБУ сообщила о задержании депутата горсовета Евпатории 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo/Sergei Chuzavkov
Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник заявила о задержании депутата городского совета Евпатории.
По данным пресс-службы СБУ, депутат был задержан в пункте пропуска "Чаплинка", когда выезжал из Крыма на Украину, где проживают его родственники.
"В марте 2014 года он участвовал в противоправной деятельности, так называемой "самообороне Крыма". Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года задержанный был избран депутатом в Евпаторийский городской совет. Проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", отметили в СБУ.
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