На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма

На Украине попытались отбить задержанного российского депутата

«Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отбить у работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное на КПВВ лицо», — приводит слова Бабина «112 Украина».

Бабин отметил, что в четверг депутату избирали меру пресечения в Херсонском суде.

Также он раскритиковал работу силовиков во время инцидента за «отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов ».