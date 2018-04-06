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На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма
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На Украине попытались отбить задержанного российского депутата 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: Reuters
В Херсоне неизвестные попытались отбить у сотрудников СБУ депутата Евпаторийского горсовета Сергея Осьминина, задержанного на Украине, сообщил «постпред» президента Украины в «Автономной республике Крым» Борис Бабин.
«Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отбить у работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное на КПВВ лицо», — приводит слова Бабина «112 Украина».
Бабин отметил, что в четверг депутату избирали меру пресечения в Херсонском суде.
Также он раскритиковал работу силовиков во время инцидента за «отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов».
Во вторник стало известно, что сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом депутата городского совета крымской Евпатории. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
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