На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма

В Херсоне неизвестные попытались отбить у сотрудников СБУ депутата Евпаторийского горсовета Сергея Осьминина, задержанного на Украине, сообщил «постпред» президента Украины в «Автономной республике Крым» Борис Бабин.
«Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отбить у работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное на КПВВ лицо», — приводит слова Бабина «112 Украина».
Бабин отметил, что в четверг депутату избирали меру пресечения в Херсонском суде.
Также он раскритиковал работу силовиков во время инцидента за «отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов».