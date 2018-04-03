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Лукашенко о коррупции: лучше нищим, но на свободе
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Лукашенко о коррупции: лучше нищим, но на свободе 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил руководителей всех уровней о неизбежной ответственности за коррупцию.
«Запомните — от председателя райисполкома, заканчивая премьер-министром, — это кадровый реестр президента. И все, что с ними связано, мне докладывается немедленно по вопросам коррупции, хищений и прочих вопросов. И пощады вы не ждите!» — приводит Белта слова Лукашенко.
Он отметил, что «уже люди стонут в некоторых районах».
«Дела нет, результатов нет, а он при людях, начиная от бани и заканчивая собственным, и для детей, и для себя жильем, указания раздаёт», — отметил президент.
Глава Белоруссии добавил, что лучше быть нищим на свободе, чем богатым в тюрьме.
«Смотрите, мужики. Лучше нищим, но на свободе. Чем богатым там. Всё на глазах у людей. Не думайте, что сложно вас вычислить и никто знать не будет», — сказал Лукашенко.
В феврале Лукашенко уволил двух министров за коррупцию и призвал не ждать пощады.
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