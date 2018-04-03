Савченко осталась без защиты

Адвокат Надежды Савченко взял самоотвод

«Самоотвод. Не хотел подавать, но…», — написал он.

Согласно тексту заявления, стороны расторгли договор о предоставлении правовой помощи.

23 марта сообщалось, что Шевченковский суд Киева арестовал Савченко на 59 дней.

Нардепа подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, теракте, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием.