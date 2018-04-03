Савченко осталась без защиты

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Адвокат Надежды Савченко взял самоотвод 

RT на русском 1 час назад
Виктор Чевгуз, адвокат депутата Верховной рады Надежды Савченко, взял самоотвод. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Самоотвод. Не хотел подавать, но…», — написал он.
Согласно тексту заявления, стороны расторгли договор о предоставлении правовой помощи.
>> Состояние Надежды Савченко резко ухудшилось
Заявление отравлено в Службу безопасности Украины.
23 марта сообщалось, что Шевченковский суд Киева арестовал Савченко на 59 дней.
Нардепа подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, теракте, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием.
RT на русском: последние новости
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