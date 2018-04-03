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В ДНР сбили беспилотник с фашистской символикой
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В штаб-квартире YouTube произошла стрельба

В Донбассе сбили украинский беспилотник с фашистской символикой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ополченцы ДНР сбили беспилотник украинского нацбатальона «Азов»; на приземленном БПЛА обнаружили фашистскую символику, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
«Вчера на мариупольском направлении нашими подразделениями ПВО был сбит очередной беспилотник оккупантов, который вел разведку над селом Саханка. По данным разведки, беспилотник принадлежит боевикам «Азова». Мы видим, что эти нацисты не только придерживаются идей Рейха, но и всячески их пропагандируют», — сказал он на брифинге, видеозапись которого размещена на YouTube.
Он напомним, что «Азов» является штатным подразделением Нацгвардии Украины, что, по его словам, еще раз свидетельствует о том, что неонацизм — это «официальная идеология государства, которая внедряется даже в школах».
На крыльях беспилотника, продемонстрированного на брифинге, виден так называемый балкенкройц — опознавательный знак Вермахта, который использовался в сухопутных войсках нацистов, Люфтваффе и ВМФ.
«Азов» известен тем, что сформирован в основном из неонацистов не только с Украины, но и из других стран — в том числе России, Швеции и Хорватии. Многие члены группировки открыто придерживаются неонацистских взглядов.
Неоднократно члены «Азова» проводили и так называемые факельные шествия, также распространенные в нацистской Германии. В итоге даже Конгресс США запретил обучать бойцов «омерзительного неонацистского батальона „Азов“.
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