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Генсек ОБСЕ выступил против принципа «око за око» с РФ
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Генсек ОБСЕ призвал отказаться от принципа «око за око» в отношениях с Россией 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер призвал разорвать круг эскалации в отношениях между странами Запада и Россией.
«В данный момент отношения Востока и Запада идут по пути эскалации, в русле логики «око за око». На мой взгляд, необходимо разорвать этот порочный круг эскалации напряжённости, нам нужен диалог», — цитирует Интерфакс генсека ОБСЕ.
По его словам, площадкой для подобного диалога могла бы стать Парламентская ассамблея ОБСЕ, поскольку организация является «уникальной платформой для инклюзивного диалога на равных условиях».
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Запад готов к диалогу с Россией вопреки ситуации вокруг дела об отравлении в британском Солсбери.
В сентябре 2017 года в Госдепартаменте отметили, что американская сторона не желает продолжать политику «око за око» в отношениях с Россией.
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