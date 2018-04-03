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В Британии рассказали о реакции на «агрессию РФ»
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Офис Мэй заявил, что Британия обязана реагировать на «агрессию России» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Великобритания заинтересована в конструктивных отношениях с Россией, однако считает необходимым "пропорционально реагировать" на "агрессивное поведение" РФ, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель канцелярии премьер-министра.
"Великобритания гораздо больше хотела бы, чтобы Россия была конструктивным партнером", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что, не желая никакой войны, Соединенное Королевство вместе с тем не может оставить без внимания агрессию со стороны РФ.
"Нам нужно пропорционально реагировать на это агрессивное поведение со стороны России, и именно этим мы и занимаемся", — отметил представитель офиса премьера.
Он добавил, что рассчитывать на скорую нормализацию обстановки особенно не приходится.
"Вызовы, которые собой представляет Россия, будут сохраняться годы", — отметил он.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к этому, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
Великобритания выслала 23 российских дипломата, еще 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Россия приняла ответные меры.
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