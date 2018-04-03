В Британии рассказали о реакции на «агрессию РФ»

Офис Мэй заявил, что Британия обязана реагировать на «агрессию России»

Великобритания заинтересована в конструктивных отношениях с Россией , однако считает необходимым "пропорционально реагировать" на "агрессивное поведение" РФ, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель канцелярии премьер-министра.

"Великобритания гораздо больше хотела бы, чтобы Россия была конструктивным партнером", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что, не желая никакой войны, Соединенное Королевство вместе с тем не может оставить без внимания агрессию со стороны РФ.

"Нам нужно пропорционально реагировать на это агрессивное поведение со стороны России, и именно этим мы и занимаемся", — отметил представитель офиса премьера.

Он добавил, что рассчитывать на скорую нормализацию обстановки особенно не приходится.

"Вызовы, которые собой представляет Россия, будут сохраняться годы", — отметил он.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к этому, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.