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Греция направляет 7 тыс. военных на границу с Турцией
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Греция направляет семь тысяч военных на границу с Турцией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Министр национальной обороны Греции Панос Камменос сообщил об усилении военной группировки возле границ с Турцией — на острова в Эгейском море в район Эвроса будут направлены 7 тысяч военнослужащих.
По словам министра, это решение связано со сложившимися условиями в контексте ухудшения отношений с Турцией.
"Учитывая условия, мы постоянно переводим персонал в Эгейское море и Эврос. Уже в течение следующих нескольких дней 3,5 тысячи человек будут отправлены на острова, а еще 3,5 человек постоянного персонала и призывников будут переведены в Эврос", — сказал Камменос на встрече с военнослужащими во время посещения острова Икария в Эгейском море.
Он отметил, что Греция готова противостоять любой угрозе со стороны.
"Мы полагаемся на собственные силы, мы не ожидаем (помощи) от союзников или друзей", — сказал министр, отметив, что, несмотря на кризис и сокращение бюджета вооруженных сил, сделано все для подготовки и обучения военнослужащих.
Камменос поздравил военнослужащих с Пасхой и сказал, что сделает все, чтобы вернуть двух греческих военнослужащих, которые "являются заложниками, заключенными в тюрьмах Турции".
"Мы их вытащим оттуда, их освободят, они вернутся. Это наша цель и наш долг", — сказал министр обороны.
По информации греческой стороны, греческий военный патруль 1 марта в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашел на территорию Турцию и был задержан турецкими военными. Власти Греции ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных. Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию, им грозит обвинение в шпионаже.
В последние дни Афины и Анкара обмениваются крайне жесткими заявлениями в связи с удержанием греческих военнослужащих. Президент Турции Эрдоган заявил, что Ципрас не сдержал обещания выдать ему восьмерых военнослужащих, а пресс-служба премьер-министра Греции заявила, что Турция должна понять разницу между демократически избранным премьер-министром и султаном. Министр обороны Греции Панос Камменос в беседе с парламентскими корреспондентами сказал, что президент Турции Эрдоган "окончательно сошел с ума", а в Турции нет суда и правосудия. Эти заявления вызвали протесты и оппозиции в Греции, которая считает, что подобные заявления не должны применяться во внешней политике.
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