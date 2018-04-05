Греция направляет 7 тыс. военных на границу с Турцией

Греция направляет семь тысяч военных на границу с Турцией

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос сообщил об усилении военной группировки возле границ с Турцией — на острова в Эгейском море в район Эвроса будут направлены 7 тысяч военнослужащих.

По словам министра, это решение связано со сложившимися условиями в контексте ухудшения отношений с Турцией.

"Учитывая условия, мы постоянно переводим персонал в Эгейское море и Эврос. Уже в течение следующих нескольких дней 3,5 тысячи человек будут отправлены на острова, а еще 3,5 человек постоянного персонала и призывников будут переведены в Эврос", — сказал Камменос на встрече с военнослужащими во время посещения острова Икария в Эгейском море.

Он отметил, что Греция готова противостоять любой угрозе со стороны.

"Мы полагаемся на собственные силы, мы не ожидаем (помощи) от союзников или друзей", — сказал министр, отметив, что, несмотря на кризис и сокращение бюджета вооруженных сил, сделано все для подготовки и обучения военнослужащих.

Камменос поздравил военнослужащих с Пасхой и сказал, что сделает все, чтобы вернуть двух греческих военнослужащих, которые "являются заложниками, заключенными в тюрьмах Турции".

"Мы их вытащим оттуда, их освободят, они вернутся. Это наша цель и наш долг", — сказал министр обороны.

По информации греческой стороны, греческий военный патруль 1 марта в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашел на территорию Турцию и был задержан турецкими военными. Власти Греции ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных. Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию, им грозит обвинение в шпионаже.