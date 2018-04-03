Эстония по ошибке показала Бората казахской делегации

В Эстонии делегации из Астаны показали возмутившего Казахстан Бората

Посетившие Эстонию заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Жумагалиев , его команда и принимающая их сторона оказались в неловкой ситуации. В Министерстве внутренних дел Эстонии в качестве иллюстрации к одному из выступлений на совместном заседании была использована фотография героя сатирического фильма "Борат", в свое время вызвавшего возмущение казахстанских властей. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

Инцидент произошел 29 марта, когда делегацию из Астаны знакомили с концепцией электронной полиции, цифровой идентичности и стартап-визой Эстонии.

Глава эстонского МВД Андрес Анвельт лично извинился перед казахстанскими гостями в связи с неудачным слайдом.

"Это был действительно глупый пример, но, к счастью, всё было решено на месте", — прокомментировал он произошедшее.

Произошедшее признали и в пресс-службе министерства. По их версии, конфуз случился во время демонстрации слайдов одного из местных выступающих.

Образ Бората считается оскорбительным для казахстанского народа несмотря на то, что в 2012 году тогдашний министр иностранных дел Ержан Казыханов выразил благодарность фильму за рост интереса к республике у туристов.