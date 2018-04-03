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Саакашвили вернется в Грузию
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Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Reuters
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернётся в страну и «покончит» с нынешней властью после президентских выборов. Видеозапись с обращением политика опубликовали члены партии «Единое национальное движение».
«Сейчас против меня выдвинут обвинения с одной целью, чтобы я даже не думал вернуться в Грузию. Не дождётесь. Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой. Я не оставлю грузинский народ в беде», — цитирует Саакашвили РИА Новости.
При этом экс-президент добавил, что «покончит с нынешней властью после президентских выборов».
5 января стало известно, что Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу о «злоупотреблении служебными полномочиями» на посту президента Грузии и заочно приговорил его к трём годам лишения свободы.
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