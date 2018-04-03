В Китае высказались о «деле Скрипаля»

Все задействованные стороны должны как можно скорее установить истину в "деле Скрипаля" и отказываться от мышления холодной войны и противостояния, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы обратили внимание на то, что стороны до сих пор не пришли к заключению, которое бы признали все стороны. В ответ на высылку некоторыми странами и международными организациями российских дипломатов, Россия приняла равные ответные меры. Китайская сторона считает, что стороны должны как можно скорее установить истину в "деле Скрипаля". В условиях существования множества глобальных вызовов стороны должны отказаться от мышления холодной войны и противостояния, совместными усилиями способствовать поддержанию международного мира и безопасности", — заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он также призвал стороны решить существующие противоречия на основе принципов взаимоуважения и равенства.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов.