В Китае высказались о «деле Скрипаля»

Китай призвал отказаться от мышления холодной войны из-за «дела Скрипаля»

Все задействованные стороны должны как можно скорее установить истину в "деле Скрипаля " и отказываться от мышления холодной войны и противостояния, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы обратили внимание на то, что стороны до сих пор не пришли к заключению, которое бы признали все стороны. В ответ на высылку некоторыми странами и международными организациями российских дипломатов, Россия приняла равные ответные меры. Китайская сторона считает, что стороны должны как можно скорее установить истину в "деле Скрипаля". В условиях существования множества глобальных вызовов стороны должны отказаться от мышления холодной войны и противостояния, совместными усилиями способствовать поддержанию международного мира и безопасности", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он также призвал стороны решить существующие противоречия на основе принципов взаимоуважения и равенства.