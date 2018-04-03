Тайный бункер рассекретили под Белым домом

Американист о «секретном бункере» под Белым домом: США обеспокоены

Сотрудники Белого дома в случае атаки с применением оружия массового поражения могут спастись в секретном бункере, построенном под Белым домом, написал в книге "Белый дом Трампа: изменение правил игры" бывший репортер Washington Post Рональд Кесслер. Отрывки из книги приводит издание Washington Examiner.

По словам Кесслера, бункер на случай "сценария Судного дня" был построен под западным крылом Белого дома во время президентства Барака Обамы

Большая стройка по проекту в 376 млн долларов на территории северной лужайки началась еще в 2010 году, официальной ее целью было объявлено улучшение электропроводки и системы кондиционирования воздуха, хотя, как отмечает издание, журналисты долго подозревали, что там строится бункер.

"Бункер глубиной не менее чем в пять этажей, построенный почти в конце срока Обамы, может вместить целое западное крыло (Белого дома) в случае применения оружия массового поражения", — приводит издание отрывок из книги Кесслера. Автор добавляет, что существование бункера засекречено.

Под восточным крылом Белого дома есть еще один бункер, называемый центром по чрезвычайным операциям президента, добавляет издание.

"Это стало новостью неслучайно. Бункер под Белым домом был еще при Джоне Кеннеди . Вопрос — почему снова появилась эта информация. Это говорит о том, что Соединенные Штаты обеспокоены: возможно, тем, что больше не находятся на каком-то недосягаемом уровне, где могут безнаказанно проводить свои акции, тем, что их ждет ответ. Все мы живем в полицентричном мире, и некоторые державы могут дотянуться и до Белого дома, и глава Белого дома не находится под стопроцентной гарантией. Понимание этого, думаю, порождает некую обеспокоенность высшего военно-политического руководства США", — сказал Константин Блохин.

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