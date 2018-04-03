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В Киеве проходит марш против олигархов
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В центре Киева проходит марш националистов против олигархов 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Сторонники украинских националистических партий "Свобода" и "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов" (против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела), а также запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* во вторник проводят в правительственном квартале в Киеве марш против олигархов, передает корреспондент РИА Новости.
Они двигаются маршем от стадиона "Динамо" к зданию правительства, где проведут митинг. Далее в планах организаторов — пройти маршем к Верховной раде и администрации президента.
Участники марша держат флаги с партийной символикой.
Как заявил лидер "Свободы" Олег Тягнибок, объединенные националистические силы этим маршем начинают серию акций по всей Украине с требованием "устранения влияния олигархов на власть".
"Сегодня мы требуем принять конкретный четкий план, пакет антиолигархических реформ, в который входят около 20 разных законопроектов, которые уже в течение длительного времени зарегистрированы в Верховной раде, но, к сожалению, покрываются пылью и не выставляются на голосование нынешней властью, которая де-факто является олигархической. Именно поэтому мы сегодня будем требовать от Верховной рады, правительства и президента принятия этого крайне важного антиолигархического пакета коренных преобразований", — сказал Тягнибок журналистам перед началом марша.
По его словам, в этом пакете законопроектов есть экономический и политический блоки. Первый включает законопроекты по деофшоризации, отмене частных монополий, введении налога на роскошь, прекращении приватизации стратегических предприятий и запрете продажи сельскохозяйственного назначения. В политический блок входят законопроекты об утверждении процедуры импичмента президента, отмене депутатской, судейской и президентской неприкосновенности, о механизме отзыва депутатов, чиновников и судей, а также о принятии нового избирательного кодекса.
В марте 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении граждан Украины, состоявших в рядах националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"*, в том числе Тягнибока.
* Экстремистские организации, запрещенные в России.
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