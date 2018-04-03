В Киеве проходит марш против олигархов

В центре Киева проходит марш националистов против олигархов

администрации президента. Они двигаются маршем от стадиона "Динамо" к зданию правительства, где проведут митинг. Далее в планах организаторов — пройти маршем к Верховной раде

Участники марша держат флаги с партийной символикой.

Как заявил лидер "Свободы" Олег Тягнибок , объединенные националистические силы этим маршем начинают серию акций по всей Украине с требованием "устранения влияния олигархов на власть".

"Сегодня мы требуем принять конкретный четкий план, пакет антиолигархических реформ, в который входят около 20 разных законопроектов, которые уже в течение длительного времени зарегистрированы в Верховной раде, но, к сожалению, покрываются пылью и не выставляются на голосование нынешней властью, которая де-факто является олигархической. Именно поэтому мы сегодня будем требовать от Верховной рады, правительства и президента принятия этого крайне важного антиолигархического пакета коренных преобразований", — сказал Тягнибок журналистам перед началом марша.

По его словам, в этом пакете законопроектов есть экономический и политический блоки. Первый включает законопроекты по деофшоризации, отмене частных монополий, введении налога на роскошь, прекращении приватизации стратегических предприятий и запрете продажи сельскохозяйственного назначения. В политический блок входят законопроекты об утверждении процедуры импичмента президента, отмене депутатской, судейской и президентской неприкосновенности, о механизме отзыва депутатов, чиновников и судей, а также о принятии нового избирательного кодекса.

В марте 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении граждан Украины, состоявших в рядах националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"*, в том числе Тягнибока.

* Экстремистские организации, запрещенные в России.