На Украине радикалы захватили храм

В ночь на 3 апреля украинские радикалы захватили Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской области Украины. Об этом сообщается на сайте областной епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
«Около 23:50 (2 апреля) в храм приехали машины с бойцами «Айдара» и «Азова» и с их помощью раскольники за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ храма, угрожая оружием», — говорится в сообщении.
По словам прихожан, произошедшее является террористическим актом.
Отмечается, что на месте дежурят два наряда полиции, которые не вмешиваются в ситуацию.
Ранее сотрудники СБУ начали расследование в отношении УПЦ Московского патриархата.
Также ФАН передавало, что в январе 2017 года в Одесской области неизвестные разграбили храм УПЦ МП и детскую амбулаторию.
Об украинской религиозной политике и её возможных последствиях — в материале RT.