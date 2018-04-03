На Украине радикалы захватили храм УПЦ Московского патриархата

В ночь на 3 апреля украинские радикалы захватили Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской области Украины . Об этом сообщается на сайте областной епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«Около 23:50 (2 апреля) в храм приехали машины с бойцами «Айдара» и «Азова» и с их помощью раскольники за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ храма, угрожая оружием», — говорится в сообщении.

По словам прихожан, произошедшее является террористическим актом.

Отмечается, что на месте дежурят два наряда полиции, которые не вмешиваются в ситуацию.

Ранее сотрудники СБУ начали расследование в отношении УПЦ Московского патриархата.

Также ФАН передавало, что в январе 2017 года в Одесской области неизвестные разграбили храм УПЦ МП и детскую амбулаторию.

Об украинской религиозной политике и её возможных последствиях — в материале RT.