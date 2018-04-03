Ещё
На Украине радикалы захватили храм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине радикалы захватили храм УПЦ Московского патриархата 

RT на русском 56 минут назад
Фото: РИА Новости
В ночь на 3 апреля украинские радикалы захватили Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской области Украины. Об этом сообщается на сайте областной епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
«Около 23:50 (2 апреля) в храм приехали машины с бойцами «Айдара» и «Азова» и с их помощью раскольники за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ храма, угрожая оружием», — говорится в сообщении.
По словам прихожан, произошедшее является террористическим актом.
Отмечается, что на месте дежурят два наряда полиции, которые не вмешиваются в ситуацию.
Ранее сотрудники СБУ начали расследование в отношении УПЦ Московского патриархата.
Также ФАН передавало, что в январе 2017 года в Одесской области неизвестные разграбили храм УПЦ МП и детскую амбулаторию.
Об украинской религиозной политике и её возможных последствиях — в материале RT.
RT на русском: последние новости
Около 2,5 тысячи националистов собрались на марш в центре Киева Отец Александра Литвиненко — о деле Скрипаля и тактике Лондона в расследовании Times: британский учёный предрёк ЕС судьбу Советского Союза
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность228
Стало известно о тайном счете Скрипалей99
Киевский прокурор появился на телевидении голым79
Семью Нетребко выгнали из театра42
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя148
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение