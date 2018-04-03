Страны Балтии просят у США больше техники ПВО «для сдерживания России»

Заявления о «российской угрозе» периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши . При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Посол Евросоюза в РФ Вигаудас Ушацкас заявил, что Россия не хочет нападать на страны НАТО, и одной из прибалтийских стран, Литве, «следует быть бдительной, но не трусливой».

"Лидеры стран Балтии попросят Соединенные Штаты направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России, когда они встретятся с президентом Дональдом Трампом во вторник (3 апреля), заявили официальные лица", — пишет интернет-издание.

EurActiv также сообщает со ссылкой на высокопоставленного литовского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, что «три балтийских лидера просят США чаще направлять для использования в ходе военных учений зенитные ракеты дальнего радиуса действия Patriot… они (страны Балтии — ред.) хотят также стать частью более крупного европейского противоракетного щита НАТО».