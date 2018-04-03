Юлия Скрипаль получила тайный счет в банке

Юлия Скрипаль до отравления получила тайный счет в банке, пишут СМИ

Дочь британского шпиона Юлия Скрипаль была отравлена в Солсбери "спустя несколько дней" после получения доступа к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов, сообщает газета Daily Mirror.

Как пишет газета, эти деньги были получены после продажи дома в Британии, принадлежавшего брату Юлии Александру, "погибшему при неизвестных обстоятельствах в прошлом году в Санкт-Петербурге ", и его бывшей жене Наталье. Она продала дом и половину полученных денег отдала Александру.

"В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от своего отца Сергея, чтобы взять под свой контроль секретный банковский счет, принадлежавший ее брату Александру", — приводит газета слова племянницы Сергея Виктории Скрипаль.

"Сейчас они (деньги — ред.) в российском банке", — отметила Виктория.