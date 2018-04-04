Ещё
США и страны Балтии обязались укреплять блок НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США и страны Балтии обязались укреплять блок НАТО 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. США, Латвия, Литва и Эстония взяли на себя обязательства по дальнейшему укреплению блока НАТО. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом по итогам встречи президента Дональда Трампа с тремя лидерами прибалтийских стран совместном заявлении.
"Мы продолжим улучшать возможности НАТО по обеспечению сдерживания и обороны. США, Эстония, Латвия и Литва подтверждают свою приверженность выполнению статьи 5 Вашингтонского договора (Устава НАТО; статья гласит, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на весь блок — прим. ТАСС). Эстония, Латвия и Литва продолжат модернизировать свои вооруженные силы, чтобы улучшить их взаимодействие с вооруженными силами США и других союзников по НАТО", — отмечается в заявлении.
"Эстония, Латвия и Литва будут работать над развитием региональной инфраструктуры с тем, чтобы США и другие страны НАТО имели возможность осуществлять на ротационной основе развертывание в регионе дополнительных сил и проводить там учения", — указывается в заявлении.
США в свою очередь «намереваются и дальше периодически развертывать свои силы в странах Балтии». «США привержены оказанию помощи Эстонии, Латвии и Литве в повышении готовности их вооруженных сил. Мы продолжим изучать новые идеи и возможности, в том числе касающиеся противовоздушной обороны, как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО с целью укрепления политики сдерживания в регионе», — говорится в заявлении.
ТАСС: последние новости
В ФРГ раскритиковали Лондон за отсутствие доказательств в деле Скрипаля Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Украина может потерять право прохода через Керченский пролив142
Россия испытала противоспутниковое оружие104
США восхитились новыми кораблями России122
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»203
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение