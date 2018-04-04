Чего ждут лидеры прибалтийских стран от визита США

Литвы и Президенты Латвии Эстонии провели 3 апреля 2018 года переговоры с президентом США Дональдом Трампом . На саммите, посвящённом столетию отделения балтийских государств от России , главы республик попросили Трампа усилить военное присутствие США в Прибалтике и затронули вопрос поставок американского природного газа. Также в ходе переговоров поднималась тема противостояния восточному соседу. Однако глава Белого дома заявил, что готов к диалогу с РФ. «Абсолютная лояльность»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что надеется найти взаимопонимание с Россией. Об этом он сообщил на встрече с лидерами прибалтийских стран, прибывших с официальным визитом в Вашингтон.

«Я думаю, что у нас может получиться замечательный диалог, — подчеркнул Трамп. — Никто не был столь жёсток по отношению к России, как я. Поэтому я полагаю, что у нас могли бы сложиться хорошие отношения с российским президентом Путиным».

Даля Грибаускайте и 3 апреля 2018 года президенты Латвии, Литвы и Эстонии Раймонд Вейонис Керсти Кальюлайд провели переговоры в четырёхстороннем формате с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в Вашингтоне. Главными темами повестки дня, согласно официальному сообщению Белого дома, стали вопросы безопасности, торговли, энергетики и культурного партнёрства. Эстония и Литва объявили о своём суверенитете от России в феврале 1918-го, Латвия — в ноябре того же года. Как сообщает пресс-служба президента Литвы, мероприятие прошло по инициативе американской стороны в честь столетия провозглашения независимости трёх республик.

«Прибалтийские республики проявляют абсолютную лояльность Соединённым Штатам, — заявил в интервью RT политолог Александр Асафов. — Для громких церемоний, для подтверждения вассальной присяги они и приехали в США в надежде выпросить под юбилей и противостояние страшной российской угрозе каких-нибудь преференций».

В то же время, по словам эксперта, для самих США, несмотря на все уверения в дружбе, Прибалтика не столь важна, чтобы оказывать ей существенную поддержку.

«Серьёзных экономических уступок для них не будет. Трампу нужно сосредотачиваться на торговой войне с Китаем , которая в самом разгаре, и подобные события остаются на обочине его внимания», — считает Асафов. На встрече американский лидер поблагодарил прибалтов за выделение 2% ВВП на нужды обороны. В США выразили готовность передать прибалтийским странам $170 млн ​​на военную помощь. Ещё $3 млн пойдут на информационное противодействие, сообщает пресс-служба Белого дома . «США рассматривают Прибалтику как плацдарм своего геостратегического присутствия у границ России», — заявил в интервью RT директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ , главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Сергей Рекеда. Однако сейчас, по словам эксперта, позиция администрации Трампа в отношении Прибалтики ещё не сформировалась.

«Идёт противоборство среди различных группировок, по-разному рассматривающих безопасность в Евразии», — отмечает политолог. Для условных ястребов, по его словам, важны призывы прибалтийских стран увеличить присутствие Вашингтона в регионе как повод усилить давление на Россию, другие же считают излишней такую трату сил. Общая безопасность

Одной из главных тем Вашингтонского саммита должна была стать безопасность Прибалтики. Все три республики региона периодически высказывают опасения, что главная угроза для них исходит со стороны России.

Накануне визита в столицу США латвийский президент Раймонд Вейонис заявил о необходимости подписания совместной декларации, которая бы отражала стремление США защитить своих прибалтийских союзников. В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте подчёркивала необходимость защиты воздушного пространства региона от России и выступала за то, чтобы сделать присутствие американских военных в Прибалтике постоянным. После Варшавского саммита Североатлантического альянса 2016 года, в Польше и Прибалтике было решено разместить четыре многонациональных батальона НАТО. Однако сейчас американские военнослужащие входят лишь в состав сил, размещённых на польской земле. В странах Балтии они появляются только на время военных учений и подготовки к ним.

Однако в принятой по итогам саммита декларации говорится лишь о том, что «США намерены продолжать периодически направлять в Балтию американских солдат для усиления сдерживания и поддерживать усилия Эстонии, Латвии и Литвы по развитию государственной обороны». Сам Трамп ничего не стал говорить о возможном размещении в Прибалтике американских войск в ответ на прямой вопрос латвийского журналиста. Наоборот, на совместной пресс-конференции с лидерами балтийских стран американский лидер заявил, что военные нужны ему внутри страны — для охраны границы с Мексикой . Кроме того, президент США подтвердил намерение вывести войска из Сирии . «Иногда приходит время возвращаться домой», — подчеркнул Трамп. В свою очередь выступавший вместе с американским лидером президент Латвии Раймонд Вейонис заявил о диалоге с Россией.

«Мы обсудили вопросы безопасности в нашем регионе с президентом Трампом и я уверен, что эта дискуссия поможет политическому диалогу с нашим восточным соседом Россией», — подчеркнул латвийский лидер.

По мнению Рекеды, чтобы обеспечить безопасность Прибалтики, «никакого контингента не хватит», для этого нужно выстраивать добрососедские отношения с сопредельными государствами, а «не нагнетать обстановку в отношениях с Россией, и не поддерживать оппозицию в Белоруссии », — нужен принципиально иной подход. Газ и «патриоты»

Источники AFP в окружении Дали Грибаускайте накануне саммита информировали агентство о том, что прибалты намеревались попросить у Трампа поставить им системы ПРО Patriot «для защиты от русских ракет». В июле 2017 года о возможности предоставления этих комплексов Эстонии заявлял вице-президент США Майкл Пенс . Как подчеркивает Асафов, Польша, ранее заключившая с США сделку о покупке комплексов Patriot, надеялась в ответ получить существенные скидки на американский сжиженный газ, который планируется поставлять в Европу в качестве альтернативы российскому.

«В данном случае прибалты показывают, на что ещё в своей лояльности они готовы пойти, и ждут, как и поляки, хороших условий по сжиженному природному газу, — отмечает эксперт. — Однако Варшава пока не получила желанной скидки на американское голубое топливо».

Литва же пока не получит желанных Patriot. Дональд Трамп не стал ничего говорить о планах поставки этого вооружения в Прибалтику, а когда прямой вопрос на совместной пресс-конференции задали Дале Грибаускайте, та ограничилась лишь заявлением, что с Трампом обсуждался «потенциал сдерживания России». Газовый вопрос

Вопросы сотрудничества в нефтегазовой отрасли — важный пункт и экономической программы Вашингтонского саммита. Прибывшие в Соединённые Штаты президенты планируют принять участие в открытии американо-прибалтийского бизнес-форума в Вашингтоне. В ходе него литовская сторона намерена подписать два меморандума о взаимопонимании: один между американской компанией Freeport LNG, управляющей поставками сжиженного газа из США, и литовским оператором терминала СПГ в Клайпеде Klaipėdos Nafta, другой — между Freeport LNG и литовской газотранспортной компанией Lietuvos Dujų Tiekimas. В ходе встречи с прибалтийскими лидерами американский президент подчеркнул, что страны «работают над диверсификацией источников энергии и энергоресурсов», отметив что речь идёт о поставках американского сжиженного газа.

«Литва первая, кто в регионе реализовал проект СПГ терминала и заявлял, что это позволит диверсифицировать поставки, — подчеркнул Рекеда. — Диверсифицировать удалось, правда, за счёт не американского, а норвежского газа, но цена на этот газ до сих пор остаётся неясной, и нигде в открытых источниках не раскрывается. Судя по всему, потому что она гораздо выше российской». По словам эксперта, если поставки американского газа в Прибалтику и начнутся, то будут носить демонстрационный характер. «Животный страх»

Как отмечают эксперты, в официальной программе визита прибалтийских лидеров в Вашингтон обойдён вниманием очень серьёзный вопрос латвийско-американских отношений. Речь идёт о кризисе латвийской банковской системы.

Один из крупнейших банков страны ABLV в феврале 2018 года был обвинён Минфином США в нарушении санкций против КНДР . Другой латвийский банк, Norvik Вanka, подал в суд Вашингтона иск против латвийских властей, обвиняя их в вымогательстве, а глава латвийского Центробанка Илмар Римшевич был обвинён в получении крупной взятки и арестован. После возникших финансовых трудностей ABLV объявил о самоликвидации, а Министерство экономики Латвии подчеркнуло, что не будет спасать попавший в немилость к американцам банк. Однако уже 8 марта 2018 года министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что американская сторона по-прежнему считает, что банковская система страны используется для обхода американских санкций и «отмывания денег». В свою очередь в конце марта экс-генсек НАТО и вице-президент Norvik Вanka Андерс Фог Рассмусен заявил о намерении создать рабочую группу по зачистке банковского сектора страны.

«Молчание объясняется очень просто — животным страхом быть обвинённым в каком-то содействии деньгам, имеющим российское происхождение, и попасть под очередные санкции, — считает Асафов. — Этот страх имеет обоснованное происхождение — рыльца действительно в пушку».

По словам эксперта, и ныне действующий Rietumu Banka, и уже национализированный латвийским правительством Parex Banka, по сути, играли роль прачек европейских серых денег на протяжении десятилетий. «Как долгое время Прибалтика жила за счёт вывоза металлов из стран бывшего СССР, так и банковская система жила на эти серые транзакции, и если расследовать, обвинить найдётся в чём», — полагает Асафов. Агенты в Париже

После саммита в Вашингтоне лидеры трёх прибалтийских стран соберутся в следующий раз 9 апреля 2018 года. В этот день запланирована их совместная встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. «Несмотря на свой проамериканский вектор, прибалтийские страны не могут перенести себя ближе к побережью Соединённых Штатов и вынуждены жить в Европе, — комментирует визит лидеров Балтии в Париж Асафов. — Поэтому вторая точка — это Франция».

По словам эксперта, выбор Парижа в качестве ещё одного места сбора после Вашингтона обусловлен конфликтом прибалтийских стран со второй важнейшей державой ЕС Германией — по «Северному потоку — 2». Немцы заинтересованы в этом проекте, тогда как страны Балтии вместе с Польшей стараются всячески торпедировать его. «В данном случае Макрон представляет более лояльную для них европейскую силу, поскольку Германия является прямым оппонентом в вопросе по «Северному потоку — 2», — считает эксперт.

В ходе встречи с прибалтийскими президентами Трамп раскритиковал Германию, отметив, что Берлин предпочитает тратить деньги на российский проект, а не на оборону в рамках НАТО. «Германия платит 1%​​​. Они не платят даже одного процента. Но они строят газопровод в Россию, за который Германия будет платить миллиарды долларов. Для энергосектора России. Как это вообще может происходить? Как может Германия разбрасываться деньгами и строить газопровод? Это неправильно», — выразил своё возмущение американский лидер. По словам Рекеды, прибалтийские страны традиционно выступают как «агенты США» в ЕС. «Возможно, на встрече в Вашингтоне им будут поставлены какие-то задачи по продвижению позиции США внутри ЕС», — считает политолог.