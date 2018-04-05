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Трамп готовится дать показания по «российскому делу»
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CNN: Трамп готовится дать показания по «российскому делу» 

Газета.Ru 5 апреля 2018
Американский президент Дональд Трамп начал готовиться к даче показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру, возглавляющему расследование о "российском вмешательстве" в президентские выборы в стране в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Согласно имеющейся информации, Трамп только начал подготовку и занимался обсуждением тех тем, которые Мюллер, вероятно, поднимает во время допроса.
При этом подчеркивается, что официального согласия на такую встречу Трамп не давал.
Ранее Трамп подтвердил готовность дать показания по "российскому делу". Команда спецпрокурора Мюллера по российскому делу предварительно определила темы, которые планируется обсудить с президентом США Дональдом Трампом при личной встрече.
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