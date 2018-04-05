CNN: Трамп готовится дать показания по «российскому делу»

Американский президент Дональд Трамп начал готовиться к даче показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру , возглавляющему расследование о "российском вмешательстве" в президентские выборы в стране в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, Трамп только начал подготовку и занимался обсуждением тех тем, которые Мюллер, вероятно, поднимает во время допроса.

При этом подчеркивается, что официального согласия на такую встречу Трамп не давал.