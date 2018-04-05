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США введут санкции против российских олигархов
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США введут санкции против российских олигархов 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: usan Walsh / AP Photo
Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Предположительно, о запретительных мерах против «близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов» будет объявлено уже в четверг, 5 апреля. Белый дом и Минфин США отказались от комментариев.
Ранее 5 апреля сообщалось, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» допросила минимум двух российских олигархов — им задавали вопросы касательно возможного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Имена бизнесменов не раскрываются.
В конце января Министерство финансов США представило американскому Конгрессу «кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список вошли 210 человек. При этом доклад не означал введение санкций. Помимо этого, ожидалось, что ведомство введет запрет на инвестиции в государственный долг России. Однако министр финансов США Стивен Мнучин позже пояснил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций «в отношении плохих персоналий и компаний, а не в отношении госдолга».
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