Ещё
В Италии выступили против высылки дипломатов РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии выступили против высылки российских дипломатов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
Победившая на выборах в итальянский парламент коалиция «Вперед, Италия!» уже давно выступает за сближение с нашей страной.
Правые политические силы Италии, победившие на выборах в местный парламент и представляющие в нем теперь большинство, выступили против высылки из страны российских дипломатов. Об этом со ссылкой на заявления политиков из правой коалиции пишут «Известия».
На прошлой неделе, напомним, уходящий состав правительства Италии в знак «солидарности» с Великобританией, которая обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Москву, выслал двух российских дипломатов. Данный шаг правые назвали незаконным и заявили, что будут выступать за отмену антироссийского решения, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.
Победившая на выборах в итальянский парламент коалиция «Вперед, Италия!» уже давно выступает за сближение с нашей страной. Еще до выборов ее члены критиковали антироссийские санкции и с приходом к власти обещали их отменить. Политики подсчитали, за время введенных ограничений итальянская экономика потеряла более семи миллиардов евро и свыше 300 тысяч рабочих мест.
ТК «Звезда»: последние новости
В США признали, что санкции против России не работают Савченко опубликовала реформаторскую программу из СИЗО «Первый шпион» холодной войны умер в США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя117
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт241
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами99
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ100
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»466
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение