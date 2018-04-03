В Италии выступили против высылки дипломатов РФ

В Италии выступили против высылки российских дипломатов

Победившая на выборах в итальянский парламент коалиция «Вперед, Италия !» уже давно выступает за сближение с нашей страной.

Правые политические силы Италии, победившие на выборах в местный парламент и представляющие в нем теперь большинство, выступили против высылки из страны российских дипломатов. Об этом со ссылкой на заявления политиков из правой коалиции пишут «Известия»

Юлии Скрипалей На прошлой неделе, напомним, уходящий состав правительства Италии в знак «солидарности» с Великобританией , которая обвинила в отравлении Сергея Москву , выслал двух российских дипломатов. Данный шаг правые назвали незаконным и заявили, что будут выступать за отмену антироссийского решения, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.

Победившая на выборах в итальянский парламент коалиция «Вперед, Италия!» уже давно выступает за сближение с нашей страной. Еще до выборов ее члены критиковали антироссийские санкции и с приходом к власти обещали их отменить. Политики подсчитали, за время введенных ограничений итальянская экономика потеряла более семи миллиардов евро и свыше 300 тысяч рабочих мест.