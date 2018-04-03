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Глава МИД КНДР вылетел в Пекин
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СМИ: глава МИД КНДР вылетел в Пекин 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо утром во вторник вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан и Россию, сообщили японская телекомпания NHK со ссылкой на многочисленные дипломатические источники.
По их данным, министр направится в Азербайджан, где примет участие в конференции Движения неприсоединения (пройдет 5-6 апреля), а затем поедет в Россию.
При этом телекомпания отмечает, что официальной информации от КНДР пока нет.
В российском МИД ранее заявили, что Москва прорабатывает визит главы МИД КНДР в Россию в ближайшей перспективе.
Эксперты связывают визит Ли Ён Хо в Россию, как и поездку руководителя страны Ким Чен Ына в Китай на прошлой неделе, с желанием Северной Кореи перед встречами с лидерами Южной Кореи и США заручиться поддержкой других стран — чтобы гарантировать себе сохранение политического строя и снижения военных угроз на переговорах по денуклеаризации.
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