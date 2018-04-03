СМИ: глава МИД КНДР вылетел в Пекин

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо утром во вторник вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан Россию , сообщили японская телекомпания NHK со ссылкой на многочисленные дипломатические источники.

По их данным, министр направится в Азербайджан, где примет участие в конференции Движения неприсоединения (пройдет 5-6 апреля), а затем поедет в Россию.

При этом телекомпания отмечает, что официальной информации от КНДР пока нет.

В российском МИД ранее заявили, что Москва прорабатывает визит главы МИД КНДР в Россию в ближайшей перспективе.