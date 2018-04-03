В США Путина назвали безопасным для Запада

Запад должен избегать новой холодной войны с Россией, так как она никому не угрожает и не представляет угрозы. Об этом пишет бывший помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в издании National Interest.
По мнению автора, для возникновения новой холодной войны просто нет серьезных предпосылок.
Во-первых, как указывает Бэндоу, у Москвы и Вашингтона практически нет идеологических разногласий. Российский президент Владимир Путин действует крайне осторожно и предельно прагматично. Наоборот, американские элиты до сих пор не сделали выводов из недавнего опыта, когда годами американские войска находились в Афганистане, Ираке и других странах.
Россия заинтересована только в охране границ и развитии экономических связей, но вовсе не мечтает о восстановлении империи. Во-вторых, как указывает Бэндоу, внешняя политика России преимущественно сдержана и консервативна.
Если проанализировать последние действия Москвы, то можно увидеть, что Россия только защищалась. Она не хочет вступления Грузии и Украины в НАТО, желает при помощи Сирии иметь влияние на Ближний Восток.
Наоборот, администрация американского лидера Дональда Трампа живет идеологическими догмами, а потому считает возможным посылать солдат на разные края света.
К тому же, как замечает Бэндоу, в современном мире уже нет одного гегемона, и Россия не составляет противовеса США. Зато на политической карте мира появился Китай, который может сильно изменить всю мировую политику. Поэтому Вашингтону надо думать не о том, как противостоять России, а как выстроить отношения с набирающими мощь азиатскими государства.
2 апреля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. В ходе беседы американский лидер пригласил погостить в США президента России Владимира Путина.