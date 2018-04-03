«Русские заплатят»: новый глава АНБ США объявил России кибервойну

На слушаниях в Конгрессе Накасонэ устроил скандал, обвинив своего предшественника в нерешительности, бездействии и неумении использовать современные компьютерные технологии в наступательных операций. Убедившись что новый глава Агентства национальной безопасности настоящий «ястреб», конгрессмены утвердили его в должности.

«Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было», — пишет газета «Взгляд».

Китай и Среди прочего во время слушаний в Конгрессе генерал Накасонэ заявил, что следствием ведения АНБ оборонительной тактики стало пренебрежительное отношение целого ряда стран, таких как Россия, Северная Корея Иран к Америке, словно Штаты это «кибермальчик для битья для всего мира». Однако под его личным руководством, пообещал Накасонэ, АНБ перейдет к наступательным операциям. «Мы хотим, чтобы они заплатили», — заявил он, говоря о русских в Конгрессе.

Как отмечает издание, позиция генерала Накасонэ сводится даже не к холодной войне в ее современном изводе, а к открытой агрессии. АНБ в том виде, в котором мы к нему привыкли, никогда не представлялось как инструмент интервенции или первого удара.