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«Русские заплатят»: глава АНБ США объявил РФ кибервойну
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«Русские заплатят»: новый глава АНБ США объявил России кибервойну 

Ридус 2 часа назад
Фото: © U.S. Army Cyber Command
Президент Дональд Трамп уволил адмирала Майкла Роджерса с поста директора АНБ и командующего кибернетическими войсками США, назначив на этот пост генерал-лейтенанта Пола Накасонэ.
На слушаниях в Конгрессе Накасонэ устроил скандал, обвинив своего предшественника в нерешительности, бездействии и неумении использовать современные компьютерные технологии в наступательных операций. Убедившись что новый глава Агентства национальной безопасности настоящий «ястреб», конгрессмены утвердили его в должности.
«Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было», — пишет газета «Взгляд».
Среди прочего во время слушаний в Конгрессе генерал Накасонэ заявил, что следствием ведения АНБ оборонительной тактики стало пренебрежительное отношение целого ряда стран, таких как Россия, Северная Корея, Китай и Иран к Америке, словно Штаты это «кибермальчик для битья для всего мира». Однако под его личным руководством, пообещал Накасонэ, АНБ перейдет к наступательным операциям. «Мы хотим, чтобы они заплатили», — заявил он, говоря о русских в Конгрессе.
Как отмечает издание, позиция генерала Накасонэ сводится даже не к холодной войне в ее современном изводе, а к открытой агрессии. АНБ в том виде, в котором мы к нему привыкли, никогда не представлялось как инструмент интервенции или первого удара.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что Агентство национальной безопасности США находится в глубоком кризисе после того, как в 2016 году хакерам из группы Shadow Brokers удалось похитить очень сложные и дорогие вредоносные программы.
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