В США решили нажиться на онкобольных и подняли цену на лекарство в 15 раз

Группа американских сенаторов инициировала расследование, призванное установить, почему цена на уже давно применяемый противоопухолевый препарат ломустин поднялась в США с 2013 года на 1400 процентов. Об этом пишет газета The Hill.

Конгрессмены отправили главе компании Tri-Source Pharma Роберту Дикричи письмо с требованием объяснить, чем вызван скачок цены и какую прибыль в результате этого получает его фирма. Они указали, что до того, как в 2013 году Tri-Source Pharma приобрела у другой компании права на выпуск ломустина, одна капсула препарата стоила 50 долларов. В настоящее время она продается уже за 768 долларов.

Ломустин применяется с 1976 года в терапии таких заболеваний, как первичные и метастатические опухоли мозга, лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина), рак желудка и кишечника.