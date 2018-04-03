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Венесуэла направила Швейцарии ноту протеста
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Венесуэла направила Швейцарии ноту протеста из-за санкций 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МИД Венесуэлы вручил в понедельник ноту протеста поверенному в делах Швейцарии в Каракасе в связи с санкциями, которые ввела европейская страна.
На минувшей неделе Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Венесуэлы. Санкции, в частности, предусматривают ограничения в поставке оружия, техники и оборудования, которое может быть использовано для репрессий, поставку спецтехники для слежения. Замораживаются банковские активы и другие экономические ресурсы, включая имущество и недвижимость, а также вводятся ограничения на въезд в Швейцарию. Санкции затронули семерых высокопоставленных представителей руководства Венесуэлы.
"Правительство Венесуэлы категорически отвергает эти действия, считая их вмешательством и показателем зависимости от стран-членов ЕС и правительства США. Также напоминаем, что эти меры нарушают фундаментальные нормы устава ООН", — приводит МИД Венесуэлы в своем коммюнике текст ноты протеста.
По мнению официального Каракаса, действия Швейцарии, традиционно занимавшей позиции нейтралитета, не создают условий для диалога и усиливают позиции экстремистов, целью которых является поиск насильственных путей выхода из непростой ситуации в Венесуэле. "Эти меры угрожают не только стабильности венесуэльского народа, но и создают сложные условия для швейцарских граждан и предприятий, которые находятся в нашей стране", — говорится в сообщении.
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