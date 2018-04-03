Ещё
Reuters: Трамп назначит Джастина Музинича заместителем министра финансов США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: Трамп назначит Джастина Музинича заместителем министра финансов США 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 3 апреля. Президент США Дональд Трамп намерен назначить Джастина Музинича, советника министра финансов США Стивена Мнучина, его заместителем. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Музинич, бывший банкир банка Morgan Stanley, присоединился к команде Мнучина в марте. До прихода в администрацию Трампа он был президентом международной инвестиционной фирмы Muzinich & Co.
"Я рад решению президента назначить Джастина заместителем министра финансов, — приводит агентство Bloomberg заявление Мнучина. — Джастин зарекомендовал себя как лидер и сыграл ключевую роль в принятии закона по сокращению налогов и созданию рабочих мест".
ТАСС: последние новости
СМИ: сенаторы в США выясняют, почему цена на одно из лекарств поднялась на 1400% В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом СМИ: в США умер человек, называвший себя "первым шпионом" холодной войны
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев133
«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе63
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России534
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»9
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу359
Видео
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение