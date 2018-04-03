Reuters: Трамп назначит Джастина Музинича заместителем министра финансов США

ТАСС: последние новости

СМИ: сенаторы в США выясняют, почему цена на одно из лекарств поднялась на 1400%

В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом

СМИ: в США умер человек, называвший себя "первым шпионом" холодной войны