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Порошенко создал делегацию для переговоров с Казахстаном
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Порошенко сформировал делегацию для переговоров с Казахстаном 

RT на русском 58 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Пётр Порошенко создал делегацию для переговоров с Казахстаном по вопросам договоров о правовой помощи по уголовным делам и выдаче. Соответствующий указ Порошенко от 2 апреля опубликован на сайте украинского президента.
«Образовать делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Республикой Казахстан по подготовке проекта договора о правовой помощи по уголовным делам и проекта договора о выдаче», — говорится в указе.
В делегацию вошли шесть украинских высокопоставленных чиновников.
Также он поручил правительству Украины решить вопрос финансового обеспечения проведения переговоров.
Ранее Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО.
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