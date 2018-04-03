Президент Украины Пётр Порошенко создал делегацию для переговоров с Казахстаном по вопросам договоров о правовой помощи по уголовным делам и выдаче. Соответствующий указ Порошенко от 2 апреля опубликован на сайте украинского президента.
«Образовать делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Республикой Казахстан по подготовке проекта договора о правовой помощи по уголовным делам и проекта договора о выдаче», — говорится в указе.
В делегацию вошли шесть украинских высокопоставленных чиновников.
Также он поручил правительству Украины решить вопрос финансового обеспечения проведения переговоров.
Ранее Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО.