Новое правительство Перу привели к присяге

"Вот команда, которая будет сопровождать меня в работе по развитию и обеспечению благосостояния перуанцев во всех регионах страны", — написал после присяги в своем Twitter сам Вискарра.

Кабинет возглавил Сесар Вильянуэва, бывший ранее конгрессменом от Альянса ради Перу. Его считают весьма близким человеком к Вискарре.

Это уже второй приход Вильянуэвы на пост главы правительства. Он был председателем совета министров в 2013–2014 годах при президенте Ольянте Умале, но ушел в отставку после скандала с якобы планировавшимся повышением минимальной зарплаты.

Ключевые посты в правительстве заняли Нестор Пополисио Бардалес ( МИД ), Давид Туэста ( министерство финансов ), Марио Медина Гимараис ( МВД ), Хосе Уэрта Торрес ( минобороны ) и Франсиско Исмодес Меццано (министр энергетики).