«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе

«Это геноцид»: немецкий депутат рассказал о ситуации в Донбассе

Глава фракции партии «Левые» в округе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в ФРГ Андреас Маурер после поездки в Донбасс прокомментировал политику киевских властей в регионе.

Политик назвал разворачивающиеся события на юго-востоке Украины «геноцидом» и «войной против мирного населения».

«Если подумать, что в населенном пункте до войны жило более 3,5 тыс. человек, на сегодняшний день — 1,6 тыс. Конечно, многие из них и переехали, но переехали на основании чего: пришлось покинуть населенный пункт, так как иначе их бы убили», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Маурер заявил, что после поездки в зону конфликта он убедился в том, что Киев «объявил несколько миллионов человек сепаратистами и террористами».

«Когда я был в этих населенных пунктах, я видел этих «сепаратистов» — это 80-летняя бабушка, которая идет за хлебом раз в неделю, потому что она боится, что снайпер может ее застрелить; это испуганные дети» — сказал депутат.

Маурдер назвал происходящее на юго-востоке Украины «чудовищным», «страшным» и «просто недопустимым».