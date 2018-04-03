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Депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе
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«Это геноцид»: немецкий депутат рассказал о ситуации в Донбассе 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: DAN-NEWS.INFO
Глава фракции партии «Левые» в округе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в ФРГ Андреас Маурер после поездки в Донбасс прокомментировал политику киевских властей в регионе.
Политик назвал разворачивающиеся события на юго-востоке Украины «геноцидом» и «войной против мирного населения».
«Если подумать, что в населенном пункте до войны жило более 3,5 тыс. человек, на сегодняшний день — 1,6 тыс. Конечно, многие из них и переехали, но переехали на основании чего: пришлось покинуть населенный пункт, так как иначе их бы убили», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Маурер заявил, что после поездки в зону конфликта он убедился в том, что Киев «объявил несколько миллионов человек сепаратистами и террористами».
«Когда я был в этих населенных пунктах, я видел этих «сепаратистов» — это 80-летняя бабушка, которая идет за хлебом раз в неделю, потому что она боится, что снайпер может ее застрелить; это испуганные дети» — сказал депутат.
Маурдер назвал происходящее на юго-востоке Украины «чудовищным», «страшным» и «просто недопустимым».
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