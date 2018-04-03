Ещё
Трамп опередил в популярности Обаму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп поблагодарил за опрос, который показал, что он популярнее Обамы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп поблагодарил службу изучения общественного мнения Rasmussen Reports, которая объявила, что Трамп популярнее, чем его предшественник Барак Обама в 2010 году.
​"Спасибо Rasmussen за честный опрос. Только что достиг 50% (популярности) — это выше, чем у обманщика Обамы в то же самое время работы его администрации", — написал Трамп в Twitter.
Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько дней на 3 процентных пункта — до 50%, следует из опроса компании.
На тот же момент пребывания на этом посту Барака Обамы, а именно 2 апреля 2010 года, рейтинг последнего был ниже — 46%.
Число респондентов, которые не одобряют деятельность нынешнего президента США, упал на ту же величину — до 49% в сравнении с опросом, который был проведен тремя днями ранее.
Опрос проходил среди 1,5 тысячи американцев, погрешность опроса +/-2,5%, отмечается на сайте Rasmussen Reports.
РИА Новости: последние новости
Адвокат Савченко написал заявление о самоотводе Киевский прокурор появился на телевидении голым Юлия Скрипаль до отравления получила тайный счет в банке, пишут СМИ
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей326
Тюрьма помогла Рыбке31
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ37
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом111
Украина нарвалась на Черноморский флот44
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Конфликты
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение