Трамп опередил в популярности Обаму

Трамп поблагодарил за опрос, который показал, что он популярнее Обамы

​"Спасибо Rasmussen за честный опрос. Только что достиг 50% (популярности) — это выше, чем у обманщика Обамы в то же самое время работы его администрации", — написал Трамп в Twitter.

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько дней на 3 процентных пункта — до 50%, следует из опроса компании.

На тот же момент пребывания на этом посту Барака Обамы, а именно 2 апреля 2010 года, рейтинг последнего был ниже — 46%.

Число респондентов, которые не одобряют деятельность нынешнего президента США, упал на ту же величину — до 49% в сравнении с опросом, который был проведен тремя днями ранее.

Опрос проходил среди 1,5 тысячи американцев, погрешность опроса +/-2,5%, отмечается на сайте Rasmussen Reports.